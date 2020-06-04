Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов Украины.
Отмечается, что документ направлен на недопущение разбалансировки местных бюджетов, повышение эффективности уплаты налога на доходы физических лиц, совершенствование процедуры изменения регистрации коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Законопроектом предлагается:
- исключить изменение места регистрации в одностороннем порядке коммунальных предприятий, учреждений, организаций районными и областными советами как органами местного самоуправления, которые представляют общие интересы территориальных общин сел, поселков и городов;
- установить обязанность по получению соответствующего разрешения для районных и областных советов при смене места регистрации указанных объектов от сельских, поселковых, городских и районных в городах советов;
- обеспечить изменение местонахождения коммунальных предприятий, учреждений, организаций на фактическое место ведения деятельности или расположения офиса, из которого на сегодня проводится ежедневное управление деятельностью такого юридического лица (преимущественно находится руководство) и осуществление управления и учета органами местного самоуправления.
- Ранее Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2653 “О внесении изменений в закон Украины “О местном самоуправлении в Украине”.