Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении два законопроекта, направленные на привлечение инвесторов в нашу страну.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Речь идет о проектах законов № 3761 “О внесении изменений в раздел ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями” и № 3762 “О внесении изменения в раздел XXІ “Заключительные и переходные положения” Таможенного кодекса Украины”.

Первый поддержали 273 народных депутатов, а второй – 262 нардепа.

Оба документа инициировал президент Владимир Зеленский.

Согласно пояснительным запискам к законопроектам, они разработаны “с целью стимулирования привлечения в экономику Украины стратегических инвесторов, повышения инвестиционной привлекательности Украины, а также роста конкурентоспособности экономики Украины из-за введения государственной поддержки крупных инвестиционных проектов”.

Документом № 3761 предлагается:

• Освободить (до 1 января 2035 года) от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров в таможенном режиме импорта. Перечень и объемы таких товаров с определением их кодов будут утверждаться Кабинетом Министров Украины вместе с заключением специального инвестиционного договора.

• Освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятия-инвесторы со значительными инвестициями на протяжении 5 лет с даты подачи заявления (но не ранее даты подачи такого заявления и даты ввода в эксплуатацию объекта, построенного в рамках реализации инвестиционного проекта).

• До 1 января 2035 года органы местного самоуправления могут устанавливать ставки земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в меньшем размере (речь идет о землях, используемых в рамках реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями); освобождать от уплаты земельного налога.

Законопроектом № 3762 предлагается:

• С 1 января 2021 года до 1 января 2035 года освободить от налогообложения ввозной пошлиной оборудование, которое будет ввозиться на таможенную территорию Украины инвестором для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями (в рамках выполнения специального инвестиционного договора). Такое оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестиционного проекта.

• Перечень и объемы такого оборудования будут определяться Правительством Украины вместе с заключением соответствующего специального инвестиционного договора.