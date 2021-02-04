Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, который должен урегулировать дистанционную занятость украинцев.

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона № 4051 проголосовали 322 нардепа.

Согласно пояснительной записке, документ разработан “с целью совершенствования правовых отношений в сфере регулирования дистанционной и надомной работы”.

Документ разграничивает две формы работы – дистанционную и надомную:

• дистанционная – когда работник сам выбирает место работы и график, самостоятельно обеспечивает необходимые условия труда;

• надомная – когда сотрудник работает по общему графику компании/предприятия, место работы фиксировано и имеет все необходимые технические средства.

Согласно законопроекту:

• Дистанционную работу можно совмещать с работой в обычном режиме (при согласовании графика между работодателем и работником).

• Право на дистанционную или надомную работу имеют беременные женщины; работники с ребенком до 3 лет; сотрудники, которые осуществляют уход за ребенком в соответствии с медицинским заключением до достижения им 16-го возраста; работники, имеющие двух или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью (“если это возможно, учитывая выполняемую работу, и владелец предприятия, учреждения, организации имеет для этого соответствующие ресурсы и средства”).

• По письменному согласованию между работником и собственником предприятия, учреждения, организации может устанавливаться гибкий режим рабочего времени (предполагает саморегулирование сотрудником времени начала и окончания работы и продолжительности рабочего времени).

• Работнику на дистанционной работе гарантируется период свободного времени для отдыха, когда он может прерывать любую информационно-телекоммуникационную связь. Этот период определяется в трудовом договоре.

• Работодатель может перевести компанию или предприятие на гибкий график, но должен сообщить об этом сотрудникам не позднее чем за 2 месяца до этого.

• Ознакомление сотрудников с приказами (распоряжениями), сообщениями, другими документами относительно их прав и обязанностей допускается в электронном формате.

• Предоставляется право работодателю при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте жительства сотрудника или месте, где будет выполняться трудовая функция (с целью надлежащего оформления на дистанционную работу).