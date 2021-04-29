Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Сьогодні народні обранці ухвалили постанову, якою внесли зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання — тепер у п’ятницю, 30 квітня, замість пленарного засідання буде робота в комітетах.

“Ще раз вітаю всіх з прийдешніми святами, гарно їх провести, відсвяткувати, але без наслідків, всім дякую і до побачення”, – сказав Разумков.

Відповідно до порядку денного ВР, наступний пленарний тиждень розпочнеться 17 травня з засідання погоджувальної ради. Пленарне засідання відбудеться вже 18 числа.

До цього часу, згідно з графіком, народні обранці мають працювати в комітетах, комісіях, фракціях і групах, зокрема на округах.