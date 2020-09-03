Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о защите прав и интересов ребенка в случае задержания или содержания под стражей его родителей.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3603 проголосовали 307 народных депутатов.

Так, сейчас в законодательстве не указано, с кем должен оставаться ребенок, родители которого задержаны (а также кто должен сообщать о таких детях).

Документом предлагается дополнить статью 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины положением, согласно которому уполномоченное должностное лицо обязано немедленно сообщить в орган опеки и попечительства о наличии у задержанного (на его содержании) ребенка, который остается без присмотра.

Сообщать об этом должен орган досудебного расследования, следователь.

О принятых мерах уполномоченное лицо информирует задержанного, прокурора, следственного судью, суд и присоединяет копию письма к материалам уголовного производства.

В случае наличия у арестованного лица ребенка, который остается без присмотра (в связи с применением указанной меры пресечения), следователь, прокурор обращается в орган опеки и попечительства для принятия мер по временному устройству такого ребенка.