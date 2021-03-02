Об этом сообщают #Буквы.
Использование сенсорной кнопки позволит исключить неперсональное голосование народных депутатов (“кнопкодавство”).
Согласно новым правилам голосования в ВР, сначала нажимается сенсорная кнопка, а затем кнопки “за”, “против”, “воздержался”. Пока не закончилось время голосования, отпускать сенсорную кнопку нельзя. То есть одновременно надо держать две кнопки: сенсорную и кнопку голосования.
Нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook написал, что “теперь все, кто очень хотел проголосовать за соседа, – не сможет это сделать”.
“Те, у кого нет трех рук, кнопкодавить точно не смогут”, – заявил он.
Глава фракции “Голоса” Ярослав Железняк также поделился впечатлениями.
“После первых попыток голосования сенсорной кнопкой можно уверенно сделать вывод, что такая кнопка предотвращает: 1) неперсональное голосование; 2) голосование за президентские законопроекты. В принципе, и первое и второе ок”, – написал он в Facebook, вероятно, подразумевая то, что сегодня не сразу удавалось включить в повестку дня президентские законопроекты о налоговой амнистии.
То, как работает сенсорная кнопка, продемонстрировал и нардеп от “Батькивщины” Иван Крулько.
“Теперь народные депутаты будут “привязаны” к рабочему месту и голосовать только персонально”, – подчеркнул нардеп.
О том, что “голосование “за соседа” официально в прошлом”, сообщила и нардеп от “Слуги народа” Юлия Гришина.
“Проголосовать можно будет только двумя руками. Одной – надо нажать на кнопку “за”/”против”/”воздержался”. Второй – держать сенсорную кнопку до завершения времени, отведенного на голосование”, – рассказала она.
- В феврале этого года Офис генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату Украины Владиславу Поляку по фактам неличного голосования (ст. 364-2 УК Украины). Это первый в практике случай привлечения к ответственности за так называемое “кнопкодавство”.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Владислав Поляк потеряет свои депутатские полномочия, если суд признает его виновным в неперсональном голосовании.