Сегодня в Верховной Раде Украины заработала сенсорная кнопка. Народные депутаты уже делятся первыми впечатлениями и публикуют видео, как она функционирует.

Об этом сообщают #Буквы.

Использование сенсорной кнопки позволит исключить неперсональное голосование народных депутатов (“кнопкодавство”).

Согласно новым правилам голосования в ВР, сначала нажимается сенсорная кнопка, а затем кнопки “за”, “против”, “воздержался”. Пока не закончилось время голосования, отпускать сенсорную кнопку нельзя. То есть одновременно надо держать две кнопки: сенсорную и кнопку голосования.

Нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook написал, что “теперь все, кто очень хотел проголосовать за соседа, – не сможет это сделать”.

“Те, у кого нет трех рук, кнопкодавить точно не смогут”, – заявил он.

Глава фракции “Голоса” Ярослав Железняк также поделился впечатлениями.

“После первых попыток голосования сенсорной кнопкой можно уверенно сделать вывод, что такая кнопка предотвращает: 1) неперсональное голосование; 2) голосование за президентские законопроекты. В принципе, и первое и второе ок”, – написал он в Facebook, вероятно, подразумевая то, что сегодня не сразу удавалось включить в повестку дня президентские законопроекты о налоговой амнистии.

То, как работает сенсорная кнопка, продемонстрировал и нардеп от “Батькивщины” Иван Крулько.

“Теперь народные депутаты будут “привязаны” к рабочему месту и голосовать только персонально”, – подчеркнул нардеп.

О том, что “голосование “за соседа” официально в прошлом”, сообщила и нардеп от “Слуги народа” Юлия Гришина.

“Проголосовать можно будет только двумя руками. Одной – надо нажать на кнопку “за”/”против”/”воздержался”. Второй – держать сенсорную кнопку до завершения времени, отведенного на голосование”, – рассказала она.