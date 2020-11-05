Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Документ поддержали 286 народных депутатов.
Проектом предлагается ввести особый механизм предотвращения (профилактики) насилия над детьми для работников, с которыми они контактируют, и конкретизировать меры по защите детей, которые пострадали от сексуального насилия или стали его свидетелями.
Также документ вводит уголовную ответственность за:
- “За совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (новая редакция ст. 155 Уголовного кодекса Украины);
- “Домогательство ребенка для сексуальных целей” (ст. 156-1 УК);
- “Сознательное получение доступа, приобретение, владение, изготовление или распространение детской порнографии” (ст. 301-1 УК);
- “Сознательное получение доступа к детской порнографии, владение ею, ее приобретение, ввоз, изготовление, сбыт или распространение” (ст. 301-2 УК);
Кроме того, законопроект дополнит Уголовный процессуальный кодекс Украины положениями о том, что уголовное производство в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего или несовершеннолетнего лица должно быть осуществлено немедленно и рассмотрено в суде в первую очередь, а также предусмотрит дополнительные гарантии учета наилучших интересов ребенка при проведении допроса.
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