Верховная Рада Украины сегодня на внеочередном заседании приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию физической культуры и спорта.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов Украины.

Целью законопроекта является создание возможностей для эффективного функционирования ряда социально важных учреждений физической культуры и спорта, которые обеспечивают развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни граждан Украины.

Для этого предлагается предоставить право этим заведениям на получение в аренду государственного и коммунального имущества без проведения аукциона при условии сохранения и использования арендованных помещений для развития физической культуры и спорта. Этим правом смогут пользоваться:

базы олимпийской и паралимпийской подготовки;

государственные и коммунальные спортивные клубы, детско-юношеские спортивные школы, специализированные учебные заведения спортивного профиля, школы высшего спортивного мастерства, центры олимпийской подготовки, центры студенческого спорта высших учебных заведений, физкультурно-оздоровительные учреждения, центры физического здоровья населения, центры физической культуры и спорта лиц с инвалидностью;

спортивные клубы (кроме спортивных клубов, занимающихся профессиональным спортом), детско-юношеские спортивные школы, специализированные учебные заведения спортивного профиля, школы высшего спортивного мастерства, центры олимпийской подготовки, центры студенческого спорта высших учебных заведений, физкультурно-оздоровительные учреждения, центры физического здоровья населения, центры физической культуры и спорта лиц с инвалидностью общественных организаций физкультурно-спортивной направленности, которые являются неприбыльными организациями, внесенными в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Кроме того, документом предлагается привести терминологию закона “О физической культуре и спорте” в соответствие с законом “Об образовании”.