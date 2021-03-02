Верховная Рада Украины сегодня назначила внеочередные выборы сельских и городских голов в пяти населенных пунктах.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Согласно решению ВР, 31 октября 2021 года должно состояться голосование на выборах:

• Коларовского сельского головы Бердянского района Запорожской области (“за” проголосовали 335 нардепов);

• Малолюбошанського сельского головы Ровенского района Ровенской области (“за” – 327 нардепов);

• Теребовлянского городского головы Тернопольского района Тернопольской области (“за” – 319 нардепов);

• Липовецкого городского головы Винницкого района Винницкой области (“за” – 337 нардепов);

• Комарнивского городского головы Львовского района Львовской области (“за” – 332 нардепа).

Как отмечается в пояснительных записках к соответствующим проектам постановлений, на местных выборах 25 октября 2020 года Коларовским сельским головой был избран Сергей Трофименко. Однако 27 января 2021 года он умер. Следовательно, возникла необходимость проведения внеочередных выборов.

Малолюбашанским сельским головой 25 октября был избран Виктор Талащук. Однако, 25 ноября 2020 года он умер.

Теребовлянским городским главой 25 октября был избран Сергей Поперечный. Однако 31 декабря 2020 года Поперечный обратился с личным заявлением в городской совет о сложении им полномочий городского головы по собственному желанию.

Липовецким городским головой был избран Николай Грушко. 31 декабря 2020 года он обратился с заявлением в городской совет о сложении полномочий по собственному желанию.

Комарнивским городским головой был избран Иван Рубаха, который 11 декабря 2020 года также обратился с заявлением в городской совет о сложении полномочий.