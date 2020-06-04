Народные депутаты сегодня на заседании поддержали в целом законопроект № 3463, согласно которому соискатели получат право защитить диссертации до 30 июня 2021 года.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, соответствующее решение поддержали 343 народных депутатов Украины.

Основной причиной принятия документа стало то, что из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса, соискатели на эти звания не успели вовремя пройти необходимые процедуры. В частности, было прекращено проведение аттестационных экспертиз и заседаний аттестационных органов.

“По результатам защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук в специализированных ученых советах, созданных центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, соискателям ученых степеней присуждается ученая степень кандидата или доктора наук в соответствии с законодательством, действующим до вступления в силу законом, и выдается диплом кандидата или доктора наук центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки до 30 июня 2021 года”, – говорится в документе.

Кроме того, этот срок может быть продлен на время академического или социального отпуска, военной службы или длительной болезни.