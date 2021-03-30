Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий, что закупки "пакетов малыша" будут проходить через систему публичных закупок ProZorro.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 5064 проголосовали в первом и во втором чтениях по 307 нардепов.

Ранее закупки “бэби-боксов” осуществляло Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

Проект закона №5064 переводит закупку в систему ProZorro.

Качество “пакетов малыша” и объемы закупок останутся на нынешнем уровне.

Всего на 2021 год в госбюджете предусмотрено 1,5 млрд грн на закупку “бэби-боксов”.

Законопроект также определяет органы социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) учреждениями, которые назначают и осуществляют выплату (выдачу) государственной помощи в связи с беременностью и родами. Ранее в законодательстве не был закреплен орган, ответственный за назначение и выплату пособия по беременности и родам.

Документ устанавливает, что стоимость “пакета малыша” составит 3 прожиточных минимума для детей до 6 лет, что определены на время проведения закупок (сегодня это 5763 грн).

Согласно закону о госбюджете на 2021 год, размер прожиточного минимума для детей до 6 лет составляет с 1 января 1921 грн. С 1 июля он составит 2013 гривен, с 1 декабря – 2100 гривен.

Конечная стоимость “пакета малыша” будет определяться на аукционе.