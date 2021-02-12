Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о приостановлении аккредитации журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, против которых недавно были введены санкции.

Соответствующий документ №5057 был зарегистрирован в ВР 10 февраля.

Его инициаторами являются народные депутаты от “Европейской Солидарности”, “Голоса”, группы “За майбутне”.

Постановлением предлагается временно, в течение срока действия санкций, приостановить аккредитацию журналистов и представителей (продюсеров, операторов, корреспондентов, технических и других работников) указанных телеканалов.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что “отдельные средства массовой информации в Украине фактически ведут информационную войну против Украины и украинского народа, распространяя дезинформацию и антиукраинской нарратив российской пропаганды”.

Основной задачей постановления “является обеспечение информационной безопасности Украины, предупреждение информационных угроз и защита прав граждан на информацию”.

Что известно о санкциях против телеканалов Козака

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.