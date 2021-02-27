В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести штрафы за оскорбление правоохранителей и военнослужащих.

Речь идет о документе № 5050-1 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно защиты чести и достоинства граждан и сотрудников правоохранительных органов”.

Он был зарегистрирован на этой неделе. Инициаторами законопроекта выступили нардепы от “Слуги народа”, ОПЗЖ и группы “Довира”.

Согласно пояснительной записке, целью документа является “введение административной ответственности за оскорбление полицейских, работников Государственной пограничной службы Украины при исполнении ими своих служебных обязанностей, как и членов общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, при привлечении их к охране общественного порядка”.

Законопроектом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В частности, предусмотрено, что:

• публичное оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего в связи с их участием в охране общественного порядка будет наказываться штрафом в размере от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 – 680 грн) или общественными работами на срок от 20 до 30 часов;

• такое же наказание предусмотрено за публичное оскорбление военнослужащего, работника Государственной пограничной службы Украины при исполнении ими служебных обязанностей, связанных с охраной государственной границы, суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне или осуществлением пограничного контроля в пунктах пропуска через госграницу Украины или контрольных пунктах въезда-выезда.

Сейчас наказание за оскорбления правоохранителей, военных и пограничников в кодексе не предусмотрено.

Кроме того, законопроектом повышается размер штрафов за мелкое хулиганство (публичную нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия). Так, в случае принятия документа размер штрафов составит от 170 грн до 510 грн (сейчас это 51 – 119 грн).

Предлагается повысить штрафы и за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей: до 850 – 1700 грн (сейчас это 136 – 255 грн).