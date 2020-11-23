Об этом сообщает пресс-служба суда.

“В Конституционный Суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно конституционности положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета Министров Украины Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2″ от 22 июля 2020 №641 с изменениями”, – говорится в сообщении.

Авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Основного Закона, а также отмечают, что поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе и жизни и здоровья граждан.

Напомним, КСУ 28 августа текущего года признал неконституционными отдельные положения правительственного постановления №392, которым весной был введен карантин, а также закона “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, которым было ограничено на уровне 47 тыс. Грн размер зарплат госслужащих и судей на период карантина.