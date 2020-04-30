Народные депутаты сегодня на заседании одобрили изменения в постановление о временной следственной комиссии по злоупотреблениям в государственном бюджете.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За постановление № 3400 проголосовали 352 нардепа.

В начале заседания спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что комиссия будет расследовать работу правительства за весь 2019 год.

“Я думаю, что будут изучаться материалы за весь промежуток времени, в который будут делегированы полномочия этой комиссии. То есть за весь 2019-й год, в независимости от того, чей это был Кабмин”, – сказал он.

Документом, который нардепы поддержали, предполагается, что основной задачей ВСК является расследование обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к недополучению доходов госбюджетом Украины в особо крупных размерах, в период с января 2019 по настоящее время (вместо “с 1 сентября 2019 года”).

Кроме того, в состав комиссии включили еще одного народного депутата от фракции “Слуги народа” Марьяна Заблоцкого.

Напомним, 24 апреля Рада приняла в целом проект постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов относительно возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти.

Членами комиссии выбрали “слуг народа” Анну Пуртов, Юлию Диденко, Сергея Бабака, Викторию Кинзбурскую, Александра Ковальчука, Алексея Устенко, Александра Колтуновича (“Оппозиционная платформа – За життя”), Нину Южанина (“Европейская солидарность”), Владимира Цабаля (“Голос”), Тараса Батенко (группа “За майбутне”) и Бориса Приходько (группа “Довира”).

Главой ВСК определено Ивана Крулько (“Батькивщина”), а заместителем – Евгения Петруняка (“Слуга народа”).