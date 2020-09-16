Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 4077 проголосовали 249 народных депутатов.

Горбаль был назначен вместо Веры Рычаковской (в связи с окончанием срока ее полномочий в июле этого года).

“Верховная Рада Украины постановляет: 1. Уволить Рычаковскую Веру Ивановну с должности члена Совета Национального банка Украины в связи с истечением срока ее полномочий. 2. Назначить членом Совета Национального банка Украины Горбаля Василия Михайловича”, – говорится в тексте постановления.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Василий Горбаль – украинский политик и бизнесмен, банкир, член Совета НБУ (2003—2005, 2007—2014); с 2002 года почетный президент “Укргазбанка”.

Горбаль родился во Львове. В 1993 году окончил Киевский институт международных отношений при Киевском национальном университете им. Т.Шевченко. Кандидат юридических наук.

Горбаль был народным депутатом IV, V и VI созывов. Изначально входил в состав фракции “За единую Украину”, а впоследствии стал членом Партии регионов.

Был членом политсовета ПР, председателем Киевской городской организации этой партии.

В 2008 году Горбаль баллотировался на должность мэра Киева и занял седьмое место, набрав 2,29 % голосов избирателей.

В апреле 2010 года беглый президент Виктор Янукович назначил Горбаля председателем Львовской областной государственной администрации (был уволен в декабре 2010 года: по неофициальной версии — из-за низких результатов, полученных Партией регионов в области на местных выборах).

Стоит отметить, что после назначения главой ОГА Горбаль не сложил депутатский мандат, как это предусматривает закон. (его карточка использовалась для голосований в ВР).

Осенью 2012 года Горбаль баллотировался в Верховную Раду VII созыва самовыдвиженцем по одномандатному округу №221 в Киеве, однако проиграл.

С апреля 2002 года Горбаль – почетный президент “Укргазбанка”.

СПРАВКА. Совет Национального банка Украины отвечает за разработку основных принципов денежно-кредитной политики и осуществляет контроль за проведением денежно-кредитной политики. Кроме того, он осуществляет надзор за системой внутреннего контроля НБУ.

Совет НБУ состоит из девяти членов: четыре человека назначаются Верховной Радой; четыре человека – президентом; председатель Национального банка входит в Совет по должности.