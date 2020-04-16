Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, спикер Рады Дмитрий Разумков объявил к рассмотрению проекта закона № 0034 и отметил, что решение по нему будет приниматься без обсуждения. В результате 339 голосами “за” законопроект был принят в целом.
В частности, документом создаются условия для реализации проекта “Высшее образование Украины”, финансируемого Европейским инвестиционным банком и Северной экологической финансовой корпорацией.
“Согласно основным положениям “Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года” основными направлениями ее реализации является повышение эффективности потребления и использования энергопродуктов, уменьшение техногенной нагрузки на окружающую среду, создание предпосылок для существенного уменьшения энергоемкости экономики за счет внедрения новых технологиях, прогрессивных стандартов, современных систем контроля, управления и учета, транспортировки и потребления энергетических продуктов и развития рыночных механизмов стимулирования энергосбережения”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Итак, энергетика и энергоэффективность (в частности технологии эффективного энергообеспечения зданий и сооружений) является одним из приоритетных направлений развития науки и техники Украины, что закреплено на законодательном уровне (согласно статье 5 закона Украины “О приоритетных направлениях развития науки и техники”) и подтверждает готовность государства идти путем энергоэффективного развития экономики.
Отмечается, что документ имеет целью предоставить университетам – участникам проекта помощь в повышении качества и надежности их услуг и эффективности использования энергии путем усовершенствования их институционального потенциала за счет различных мероприятий и работ, направленных на энергосбережение и оптимизацию управленческих процессов энергопотребления.
- Ранее спикер ВР Дмитрий Разумков открыл заседание (в зале зарегистрировались 332 нардепа) и сразу же объявил перерыв на 30 минут по требованию нескольких фракций (“Батькивщины” и группы “За майбутне”). Спикер призвал глав фракций собраться в его кабинете для консультаций.