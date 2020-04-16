Народные депутаты Верховной Рады Украины сегодня на внеочередном заседании одобрили ратификацию Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) № 0034.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, спикер Рады Дмитрий Разумков объявил к рассмотрению проекта закона № 0034 и отметил, что решение по нему будет приниматься без обсуждения. В результате 339 голосами “за” законопроект был принят в целом.

В частности, документом создаются условия для реализации проекта “Высшее образование Украины”, финансируемого Европейским инвестиционным банком и Северной экологической финансовой корпорацией.

“Согласно основным положениям “Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года” основными направлениями ее реализации является повышение эффективности потребления и использования энергопродуктов, уменьшение техногенной нагрузки на окружающую среду, создание предпосылок для существенного уменьшения энергоемкости экономики за счет внедрения новых технологиях, прогрессивных стандартов, современных систем контроля, управления и учета, транспортировки и потребления энергетических продуктов и развития рыночных механизмов стимулирования энергосбережения”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Итак, энергетика и энергоэффективность (в частности технологии эффективного энергообеспечения зданий и сооружений) является одним из приоритетных направлений развития науки и техники Украины, что закреплено на законодательном уровне (согласно статье 5 закона Украины “О приоритетных направлениях развития науки и техники”) и подтверждает готовность государства идти путем энергоэффективного развития экономики.

Отмечается, что документ имеет целью предоставить университетам – участникам проекта помощь в повышении качества и надежности их услуг и эффективности использования энергии путем усовершенствования их институционального потенциала за счет различных мероприятий и работ, направленных на энергосбережение и оптимизацию управленческих процессов энергопотребления.