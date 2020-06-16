Верховная Рада сегодня на заседании приняла за основу законопроект № 2655 об "облачных услугах".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ, в частности, поддержали 280 нардепов.

Законопроект направлен на урегулирование правовых отношениях, связанных с обработкой и защитой данных при использовании технологии облачных вычислений, предоставлении облачных услуг, а также определении особенности использования облачных услуг органами государственной власти, органами местного самоуправления, военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, государственными предприятиями, учреждениями и организациями, субъектами властных полномочий и другими субъектами, которым делегированы такие полномочия.

Отмечается, что на законодательном уровне предлагается:

– определить понятие “облачных вычислений”, “облачных услуг”, “поставщика облачных услуг”, “пользователя облачных услуг”, “облачных ресурсов”, “центр обработки данных (ЦОД)”;

– ввести в терминологию украинского законодательства определение и перечень облачных услуг, способы их предоставления, установить требования к поставщику облачных услуг для публичных заказчиков;

– установить правовые основы предоставления облачных услуг и определить существенные условия договора о предоставлении облачных услуг;

– определить особенности предоставления и потребления облачных услуг органами государственной власти, органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, обработки персональных данных и защиты информации при предоставлении облачных услуг.