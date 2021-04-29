Верховна Рада Україна сьогодні на позачерговому засіданні ухвалила в першому читанні законопроєкт, пов’язаний із завершенням реформи органів прокуратури.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, документ № 5157 про внесення змін до розділу II “Прикінцеві і перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” щодо окремих аспектів дії перехідних положень підтримали 253 народних обранців.

Законопроєкт передбачає врегулювання питань, пов’язаних із завершенням реформи органів прокуратури, та забезпечення своєчасного початку діяльності органу, що здійснює дисциплінарні провадження стосовно прокурорів, а також Ради прокурорів України.

Документом пропонується внести зміни до розділу ІІ “Прикінцеві і перехідні положення” закону, якими передбачити:

безальтернативну обов’язковість проходження атестації для можливості обіймання посади прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласній чи окружній прокуратурі, у тому числі у разі поновлення на посадах за рішеннями судів;

законодавчі механізми можливості завершення розпочатих до 01.09.2021 року процедур добору та дисциплінарного провадження, тобто надати можливість застосування тимчасових процедур та порядків, передбачених п. 22 Прикінцевих і перехідних положень зазначеного закону після спливу строку дії цього пункту (21.09.2021 р.), до правовідносин, які розпочаті до цієї дати;

постійність дії кадрових комісій Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, які забезпечують проведення атестації прокурорів, при цьому утворення, визначення складу, періоду та порядку роботи таких комісій здійснюється Генеральним прокурором;

Водночас, документ № 5158 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів депутати вирішили відправити на доопрацювання.