Народные депутаты сегодня на заседании поддержали отмену заседаний Верховной Рады 21 и 22 мая из-за нового случая заражения коронавирусом у своего коллеги.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, во время перерыва утреннего заседания Регламентный комитет принял решение рекомендовать Парламенту отменить завтрашнее и послезавтра заседание Рады из-за нового случая коронавируса среди депутатов.

В частности, это решение в сессионном зале поддержали 311 депутатов.

Согласно принятому постановлению 21 и 22 мая предусматривается работа нардепов в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях.