Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, во время перерыва утреннего заседания Регламентный комитет принял решение рекомендовать Парламенту отменить завтрашнее и послезавтра заседание Рады из-за нового случая коронавируса среди депутатов.
В частности, это решение в сессионном зале поддержали 311 депутатов.
Согласно принятому постановлению 21 и 22 мая предусматривается работа нардепов в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях.
- Накануне стало известно о том, что у народного депутата от партии “Батькивщина” Олега Мейдича подтвердили заражение коронавирусной инфекцией.
- Парламентская фракция “Батькивщина” в полном составе ушла на самоизоляцию и не будет принимать участие в парламентских заседаниях из-за случая заражения коронавирусом у их коллеги.