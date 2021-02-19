Об этом сообщают #Буквы.
За документ № 2063 проголосовали 330 нардепов.
Законопроектом вносятся изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон “О предварительном заключении”.
Законопроект гарантирует осужденному право на правовую помощь, конфиденциальные юридические консультации (свидания): с защитниками, адвокатами, законными представителями, которые представляют лицо при рассмотрении дел в суде, юристами, специалистами в области права, представляющими лицо в Европейском суде по правам человека, законными представителями несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным.
Такое право распространяется также на осужденных, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения, помещенных в карцер.
Человек будет иметь право на такие свидания без ограничения во времени и количестве: в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни с 7:00 до 20:00 по собственной инициативе и/или инициативе лица, на свидание с которым он имеет право.
Аудио и видеозапись встречи, присутствие посторонних лиц возможно исключительно с письменного согласия осужденного и адвоката.
Если о встрече просит адвокат, а подзащитный отказывается, их встречу все равно должны организовать, чтобы подзащитный лично и непосредственно сообщил адвокату о своей позиции. Только в таком случае встреча прекращается.
Защитника должны информировать об изменении правового, процессуального статуса подзащитного, изменении его места пребывания.
Защитника также должны допускать к подзащитному на любой стадии уголовного судопроизводства, исполнения наказания.
- Ранее Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, касающийся процедуры заочного осуждения. Это нужно для расследования “дел Майдана”.