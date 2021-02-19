Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона, которым упрощается доступ адвокатов к своим подзащитным, находящимся в местах отбывания наказания или в местах предварительного заключения.

Об этом сообщают #Буквы.

За документ № 2063 проголосовали 330 нардепов.

Законопроектом вносятся изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон “О предварительном заключении”.

Законопроект гарантирует осужденному право на правовую помощь, конфиденциальные юридические консультации (свидания): с защитниками, адвокатами, законными представителями, которые представляют лицо при рассмотрении дел в суде, юристами, специалистами в области права, представляющими лицо в Европейском суде по правам человека, законными представителями несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным.

Такое право распространяется также на осужденных, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения, помещенных в карцер.

Человек будет иметь право на такие свидания без ограничения во времени и количестве: в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни с 7:00 до 20:00 по собственной инициативе и/или инициативе лица, на свидание с которым он имеет право.

Аудио и видеозапись встречи, присутствие посторонних лиц возможно исключительно с письменного согласия осужденного и адвоката.

Если о встрече просит адвокат, а подзащитный отказывается, их встречу все равно должны организовать, чтобы подзащитный лично и непосредственно сообщил адвокату о своей позиции. Только в таком случае встреча прекращается.

Защитника должны информировать об изменении правового, процессуального статуса подзащитного, изменении его места пребывания.

Защитника также должны допускать к подзащитному на любой стадии уголовного судопроизводства, исполнения наказания.