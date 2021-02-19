Об этом сообщают #Буквы.

За документ № 2063 проголосовали 330 нардепов.

Законопроектом вносятся изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и закон “О предварительном заключении”.

Законопроект гарантирует осужденному право на правовую помощь, конфиденциальные юридические консультации (свидания): с защитниками, адвокатами, законными представителями, которые представляют лицо при рассмотрении дел в суде, юристами, специалистами в области права, представляющими лицо в Европейском суде по правам человека, законными представителями несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным.

Такое право распространяется также на осужденных, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения, помещенных в карцер.

Человек будет иметь право на такие свидания без ограничения во времени и количестве: в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни с 7:00 до 20:00 по собственной инициативе и/или инициативе лица, на свидание с которым он имеет право.

Аудио и видеозапись встречи, присутствие посторонних лиц возможно исключительно с письменного согласия осужденного и адвоката.

Если о встрече просит адвокат, а подзащитный отказывается, их встречу все равно должны организовать, чтобы подзащитный лично и непосредственно сообщил адвокату о своей позиции. Только в таком случае встреча прекращается.

Защитника должны информировать об изменении правового, процессуального статуса подзащитного, изменении его места пребывания.

Защитника также должны допускать к подзащитному на любой стадии уголовного судопроизводства, исполнения наказания.

Верховна Рада 19 лютого

Верховна Рада 19 лютого

Верховна Рада 19 лютого

Верховна Рада 19 лютого

Верховна Рада 19 лютого

Верховна Рада 19 лютого

Фото: #Буквы

  • Ранее Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, касающийся процедуры заочного осуждения. Это нужно для расследования “дел Майдана”.