Народные депутаты Украины поддержали за основу и в целом законопроект № 2256, которым усовершенствовано внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, документ позволит исключительно комитету по вопросам правоохранительной деятельности быть главным по подготовке и разработке проектов законов, касающихся внесения изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, законом определяется, что изменения в эти законодательные акты могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в законодательство Украины об уголовной ответственности, уголовно-процессуального законодательства Украины и законодательства об административных правонарушениях.