Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, документ позволит исключительно комитету по вопросам правоохранительной деятельности быть главным по подготовке и разработке проектов законов, касающихся внесения изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Кроме того, законом определяется, что изменения в эти законодательные акты могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в законодательство Украины об уголовной ответственности, уголовно-процессуального законодательства Украины и законодательства об административных правонарушениях.
- Внесение изменений в ст. 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности нарушает принцип правовой определенности.