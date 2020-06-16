Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“За” документ проголосовали 248 народных депутатов.
“Целью законопроекта является защита украинцев, которые ищут трудоустройство за рубежом и постоянно работают в других странах, а также нормализации работы компаний, осуществляющих трудоустройство украинцев за рубежом, либерализации процедур и правил работы таких компаний”, – говорится в пояснительной записке.
Законопроектом, в частности, предлагается:
- заменить лицензирование хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом подачей субъектом хозяйствования декларации об осуществлении деятельности по предоставлению услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей с включением его в перечень таких субъектов, который ведется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции;
- запретить субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом, получать от граждан, которым предоставлены указанные услуги, гонорары, комиссионные и другие вознаграждения;
- установить административную ответственность за нарушение законодательства о деятельности субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве.
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