Верховная Рада сегодня на заседании приняла за основу законопроект № 2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“За” документ проголосовали 248 народных депутатов.

“Целью законопроекта является защита украинцев, которые ищут трудоустройство за рубежом и постоянно работают в других странах, а также нормализации работы компаний, осуществляющих трудоустройство украинцев за рубежом, либерализации процедур и правил работы таких компаний”, – говорится в пояснительной записке.

Законопроектом, в частности, предлагается:

заменить лицензирование хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом подачей субъектом хозяйствования декларации об осуществлении деятельности по предоставлению услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей с включением его в перечень таких субъектов, который ведется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции;

запретить субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом, получать от граждан, которым предоставлены указанные услуги, гонорары, комиссионные и другие вознаграждения;

установить административную ответственность за нарушение законодательства о деятельности субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве.