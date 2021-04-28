Народні депутати сьогодні на засіданні ухвалили закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний законопроєкт №2194 у другому читанні і в цілому проголосувало 284 народних депутатів.

Це один з проєктів з пакету земельної реформи, що стосується земельної децентралізації, та покликаний повернути у комунальну власність землі місцевих громад за межами населених пунктів.

Документ передбачає реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою; запровадження незалежного контролю документації із землеустрою через громадську експертизу або рецензування; надання відомостей документації із землеустрою статусу публічних, відкритих та загальнодоступних даних; інтеграцію та уніфікацію землевпорядної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності; запровадження страхування професійної відповідальності виконавців робіт із землеустрою як альтернативи державному контролю; зменшення вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання процедур, пов’язаних з проведенням землеустрою; зменшення ризиків хабарництва та корупції.

У партії ”Слуга народу” зазначили, що завдяки цьому законопроєкту 1400 місцевих громад розпоряджатимуться 10 млн гектарів землі. Державі залишаться 0,75 млн гектарів: військові полігони, природоохоронні землі, ділянки держпідприємств.

Зокрема, згідно документу, відтепер громада вирішуватиме продавати чи здавати ділянки в оренду. Уся виручка йтиме до місцевого бюджету – близько 4,5 млрд грн щороку.

Використання земель також буде під контролем громад. Орендар матиме першочергове право на купівлю ділянки. Громади самі домовлятимуться про межі між собою.

Законом визначено, що площа земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати 0,6 гектара.

Також документ скасовує зайві дозволи та дублювання процедур перевірки земельної документації.

Крім того, законом скасовуються вимоги щодо цільового використання земель сільськогосподарського призначення.

Ухвалення цього законопроєкту тривалий час було заблоковане через те, що до нього подали понад три тисячі поправок. Під час сьогоднішнього голосування за нього біля трибуни зібралися народні депутати із фракції “Батьківщини” та “Опозиційної платформи – За життя”, які виступали проти нього.