Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Сегодня – Международный день памяти жертв Холокоста. 76 лет тому назад в этот день был освобожден концлагерь Освенцим. Те, кто находился там, прошли такие испытания, с которыми не дай Бог кому-то в этом зале и в этом мире столкнуться. Это не один лагерь, их было много, и много людей отдали жизнь за то, что отстаивали свои убеждения, принадлежали к той или иной вере или к той или иной нации. Мы должны помнить уроки истории и делать все, что зависит от нас, чтобы, не дай Бог, такие события когда-то происходили в мире и в Украине. Сейчас предлагаю почтить память всех погибших минутой молчания”, – заявил, открывая заседание, спикер ВР Дмитрий Разумков.

После этого он, два вице-спикера – Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк, а также нардепы в зале заседаний поднялись со своих мест.