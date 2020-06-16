Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Законом с целью обеспечения доступности государственной регистрации для общественных объединений лиц с инвалидностью и лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и их символики, а также государственной регистрации изменений сведений о фамилии, имени, отчества и местонахождение физического лица – предпринимателя, которые являются лицами с инвалидностью, внесены изменения в ст. ст. 23 и 36 Закона Украины “О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований”, согласно которым вышеуказанные лица освобождаются от уплаты административного сбора за осуществление регистрационных действий.
- Верховная Рада Украины приняла в повторном втором чтении законопроект, предусматривающий повышение социальных гарантий для детей-сирот и детей под опекой.