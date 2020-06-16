Верховная Рада Украины сегодня на заседании приняла закон № 2030 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законом с целью обеспечения доступности государственной регистрации для общественных объединений лиц с инвалидностью и лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и их символики, а также государственной регистрации изменений сведений о фамилии, имени, отчества и местонахождение физического лица – предпринимателя, которые являются лицами с инвалидностью, внесены изменения в ст. ст. 23 и 36 Закона Украины “О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований”, согласно которым вышеуказанные лица освобождаются от уплаты административного сбора за осуществление регистрационных действий.