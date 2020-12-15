Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Проект закона № 4470 в первом чтении поддержал 321 нардеп, а во втором – 300.
Как известно, 27 октября, Большая палата Конституционного суда Украины на закрытом заседании приняла решение, которым отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.
После решения суда НАПК больше не имеет полномочий осуществлять контроль и проверку деклараций субъектов декларирования, хранение и обнародование таких деклараций, вести мониторинг образа жизни субъектов декларирования и т.д.
Законопроектом восстанавливаются полномочия НАПК, в том числе в отношении судей КСУ.
Документом обеспечивается полноценное функционирование НАПК, оно наделено необходимыми полномочиями и правами.
Определен порядок реагирования НАПК на выявление нарушений закона, признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Установлены некоторые особенности такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями Конституционного суда Украины.
Документом предусмотрен открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций.
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