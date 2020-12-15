Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 4470 в первом чтении поддержал 321 нардеп, а во втором – 300.

Как известно, 27 октября, Большая палата Конституционного суда Украины на закрытом заседании приняла решение, которым отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

После решения суда НАПК больше не имеет полномочий осуществлять контроль и проверку деклараций субъектов декларирования, хранение и обнародование таких деклараций, вести мониторинг образа жизни субъектов декларирования и т.д.

Законопроектом восстанавливаются полномочия НАПК, в том числе в отношении судей КСУ.