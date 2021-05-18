Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Таке рішення на сьогоднішньому позачерговому засіданні ВР підтримали 280 народних обранців
Нагадаємо, що минулого тижня Петрашко написав заяву про звільнення з посади міністра “за власним бажанням”.
Його на посаді голови Міністерства розвитку економіки може замінити Олексій Любченко, який наразі є очільником Державної податкової служби. Любченко пропонується як міністр економіки та перший віцепрем’єр.
Під час сьогоднішнього виступу з трибуни Ради Петрашко підсумував свою роботу в міністерстві.
Основним досягненням відомства він назвав “стабілізацію економіки в умовах коронакризи”.
“Ми пройшли кризу без кардинальних потрясінь, у стабільному курсовому середовищі, із одночасним підняттям як мінімальної, так і середньої зарплати. Закладені підвалини для зростання економіки”, – зазначив Петрашко.
Серед досягнень він також назвав: “програму 5-7-9” (йдеться про кредитування бізнесу; видано вже понад 40 млрд гривень); програму з часткового безробіття (було спрощено реєстрацію безробітних та надання їм допомоги); земельну реформу тощо.
Перед голосуванням заступник голови профільного комітету ВР з питань економічного розвитку Роксолана Підласа заявила, що комітет не підтримав звільнення Петрашка, рекомендувавши Раді визначитись шляхом голосування. Попри це міністра все ж звільнили.