Верховна Рада відстрочила закриття шкіл-інтернатів ще на рік. Народні депутати підтримали відповідний законопроект №5138-1.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“За” проголосували 276 нардепів.

Торік Рада ухвалила закон, яким відстрочили трансформацію санаторних шкіл на рік.

У профільному комітеті звертали увагу, що не всі засновники зважено підійшли до цього питання.

Закон передбачає перенести трансформацію санаторних шкіл на рік – до липня 2022 року. У документі засновників зобов’язали погоджувати в Міністерстві освіти і науки проекти рішення про ліквідацію та реорганізацію санаторних та спеціальних шкіл, а також навчально-реабілітаційних центрів.