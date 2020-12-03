Верховная Рада Украины поддержала законопроект, которым предусматривается, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) назначается на 5 лет.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4227 проголосовали в первом чтении 281 нардеп, а во втором – 289.

Как отметила один из авторов законопроекта Галина Янченко (“Слуга народа”), с октября 2020 года продолжается конкурс на отбор руководителя САП: сформирована конкурсная комиссия, которая уже начала работать.

Однако в законодательстве существует “правовая неопределенность относительно срока, на который избирается руководитель САП”.

Законопроект № 4227 призван устранить эту неопределенность и восстановить действие отдельных положений статьи 39 закона “О прокуратуре”. В частности, предлагается восстановить положение, согласно которому руководитель САП назначается на должность сроком на 5 лет.

Действие этой нормы ранее было приостановлено до 1 сентября 2021 года на основании закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры” (от 19 сентября 2019 года).

Как отметила Янченко, если конкурсная комиссия изберет нового руководителя САП до 1 сентября 2021 года, то без принятия законопроекта №4227 он “будет назначен пожизненно”.

Как известно, Специализированную антикоррупционную прокуратуру создали в 2015 году. По результатам конкурса первым руководителем САП был назначен Назар Холодницкий. Он написал заявление об увольнении в августе 2020 года.