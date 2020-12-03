Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 4227 проголосовали в первом чтении 281 нардеп, а во втором – 289.
Как отметила один из авторов законопроекта Галина Янченко (“Слуга народа”), с октября 2020 года продолжается конкурс на отбор руководителя САП: сформирована конкурсная комиссия, которая уже начала работать.
Однако в законодательстве существует “правовая неопределенность относительно срока, на который избирается руководитель САП”.
Законопроект № 4227 призван устранить эту неопределенность и восстановить действие отдельных положений статьи 39 закона “О прокуратуре”.
В частности, предлагается восстановить положение, согласно которому руководитель САП назначается на должность сроком на 5 лет.
Действие этой нормы ранее было приостановлено до 1 сентября 2021 года на основании закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры” (от 19 сентября 2019 года).
Как отметила Янченко, если конкурсная комиссия изберет нового руководителя САП до 1 сентября 2021 года, то без принятия законопроекта №4227 он “будет назначен пожизненно”.
Читайте также:
Проблемный отбор. Что не так с избранием нового руководителя антикоррупционной прокуратуры
Как известно, Специализированную антикоррупционную прокуратуру создали в 2015 году. По результатам конкурса первым руководителем САП был назначен Назар Холодницкий. Он написал заявление об увольнении в августе 2020 года.
- Для назначения нового главы ведомства и других должностных лиц САП должна быть сформирована конкурсная комиссия в составе 4 представителей Совета прокуроров и 7 представителей от парламента. 17 сентября Верховная Рада Украины назначила своих представителей в состав конкурсной комиссии на занятие должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Соответствующее постановление было принято с 3 раза. “ЕС”, “Батькивщина” и “Голос” раскритиковали подобранных кандидатов. Подробнее об этом читайте в материале.
- Некоторые депутаты Европарламента заявили об угрозе для безвизового режима с Украиной из-за проблемной процедуру отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также там сомневаются относительно поддержки Украины ЕС и МВФ.
- Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки заявили, что от прозрачности процесса отбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть поддержка нашей страны.