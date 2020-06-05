Верховная Рада сегодня на заседании приняла в целом законопроект № 2276 о внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержали 303 народных избранника.

Изменениями, которые внесли депутаты, устраняются недостатки Кодекса и устанавливаются нормы, которые не допускают открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций для недопущения нарушения норм Конституции Украины.

В частности, законом определяется, что термин “бюджетное учреждение” в Кодексе употребляется в значении, приведенном в Бюджетном кодексе Украины.

Также предусмотрено дополнение ч. 2 ст. 34 Кодекса нормой о необходимости представления кредитором при обращении в суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве судебного решения, вступившего в законную силу, и по которому не истек срок предъявления его к исполнению.

В связи с этим такое основание для отказа хозяйственным судом в открытии производства по делу о банкротстве, как наличие спора о праве, который подлежит разрешению в порядке искового производства, необходимо изменить на следующую основание: “кредитором не приложены к заявлению об открытии производства по деле о банкротстве судебного решения, вступившего в законную силу в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 34 настоящего Кодекса”.

Кроме того, заключительные и переходные положения Кодекса Украины касательно процедур банкротства дополнили ст. 2-1 и 2-2 в связи с необходимостью рассмотрения хозяйственными судами дел о банкротстве в процессуальные сроки, установленные Кодексом.