Депутати Верховної Ради України направили до президента Володимира Зеленського запит щодо посмертного присвоєння звання Героя України розвіднику морської піхоту, сержанту Ярославу Журавлю, котрий загинув улітку минулого року на Донбасі.

За направлення запиту главі держави проголосували 292 нардепи.

Як зазначила на засіданні віцеспікерка парламента Олена Кондратюк, відповідне звернення підписали 60 депутатів, серед яких п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко, Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Артур Герасимов, Роман Костенко, Сергій Рахманін, Сергій Соболєв, Микита Потураєв та інші.

Одна з ініціаторок запиту до президента, депутатка від “ЄС” Софія Федина оприлюднила на своїй сторінці в Facebook список підписантів.

40-річний військовий 35-ї окремої бригади морської піхоти Ярослав Журавель був поранений поблизу селища Зайцеве (Донецька область) в липні 2020 року.

Сержант Журавель був командиром розвідувального відділення окремого батальйону бригади морської піхоти.

13 липня 2020 року в “сірій зоні” поблизу Зайцевого під час виконання бойового завдання загинув командир розвідувального взводу зі складу 35-ї окремої бригади, лейтенант Дмитро Красногрудь (унаслідок підриву на вибуховому пристрої).

Ярослав Журавель був поранений, попри узгоджений через ОБСЄ “режим тиші”, коли намагався витягти з поля бою свого командира Красногрудя. В евакуаційній групі, яку спорядили 13 липня, сержант Журавель йшов першим.

Окупанти пообіцяли дотримуватися “режиму тиші” і дати можливість забрати тіло Красногрудя, але порушили обіцянку, відкривши вогонь.

Журавель потрапив в засідку в “сірій зоні” і отримав поранення. Він зумів самостійно накласти собі джгут, щоб зупинити кровотечу. Спочатку його було помітно з безпілотника, але незабаром він зник із зони видимості.

Журавля намагався витягнути медик Микола Ілін (позивний – “Естонець”), але його вбили бойовики.

Тіло розвідника Красногрудя 15 липня окупанти передали українським військовим.

Через день було передано тіло медика, а 21 липня – тіло сержанта Журавля.