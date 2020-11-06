Верховная Рада сегодня на заседании усилила ответственность за отсутствие масок в период карантина в общественных местах.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 3891 проголосовали 267 нардепов.

Законопроектом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Отныне пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, – влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).