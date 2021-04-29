Верховна Рада на позачерговому засіданні у четвер ухвалила в цілому законопроєкт № 5173 щодо удосконалення окремих аспектів декларування.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Народні депутати розглянули поправки до проєкту Закону про внесення доповнень до Закону України “Про запобігання корупції” (щодо удосконалення окремих аспектів декларування) №5173.

Поправки, на яких наполягали народні депутати, були відхилені.

Верховна Рада 270 голосами ухвалила законопроєкт №5173 у другому читанні та в цілому.

Зокрема, документом передбачається:

запровадження нижньої межі для передачі в управління цінних паперів міноритарних “ваучерних” акціонерів;

вилучення вимоги про зазначення номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР;

створення можливості зазначати номер в Єдиному державному демографічному реєстрі лише у разі його присвоєння особі.

Також не підлягатимуть декларуванню цінні папери, номінальна вартість яких є меншою ніж один прожитковий мінімум.