Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который касается "обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №4107 проголосовали 269 народных депутатов.

Законопроект направлен на обеспечение независимости Нацсовета (“уменьшение политического влияния на его деятельность”), а также разблокирование работы регулятора с учетом карантинных условий.

Согласно пояснительной записке, проект закона разработан “во исполнение международных обязательств по имплементации в национальное законодательство” норм директив Европейского парламента и Евросовета об аудиовизуальных медиауслугах.

Как объяснила на своей странице в Facebook нардеп от “Слуги народа”, одна из авторов законопроекта Евгения Кравчук, при разработке документа ставились несколько задач:

• Выполнить международные обязательства, о которых говорили эксперты Совета Европы.

• Сбалансировать с точки зрения политической нейтральности процесс формирования Нацсовета.

• Устранить дискриминацию по возрасту (с уважением к профессиональному опыту кандидатов).

• Назначить членам Нацсовета и аппарата “достойные зарплаты, которые позволят привлекать высококлассных специалистов и обеспечат независимость при принятии решений”.

• Найти функциональные решения для проблем работы регулятора во время карантина.

Ключевые положения законопроекта:

• В оригинальной версии законопроекта предлагалось исключить депутатские фракции и группы из перечня субъектов, имеющих право подавать кандидатуры на должности членов Нацсовета от Верховной Рады, и предоставить такое право исключительно общественным объединениям и творческим союзам. Как отметила Кравчук, после консультаций с нардепами из других фракций было решено внести поправки ко второму чтению и оставить в перечне депутатские фракции / группы.

• Будут созданы конкурсные комиссии для обсуждения предложенных кандидатур на должность члена (членов) Нацсовета и внесения на рассмотрение президенту.

• Будет сформирован четкий перечень требований и ограничений к кандидатуре на должность члена Национального совета, а также к общественным объединениям и творческим союзам, которые смогут подавать кандидатуры.

• “Совершенствуется оплата труда членов Национального совета и работников аппарата”.

В частности, должностной оклад главы Национального совета предлагают установить на уровне более 84 тыс.; для первого заместителя – 77,8 тыс. грн; для заместителя и ответственного секретаря Нацсовета – 73,6 тыс. грн; для члена Нацсовета – 69,4 тыс. грн.

• На время карантина будет разблокирована контрольная функция регулятора (через механизм безвыездных проверок и отмену “моратория” на объявление конкурсов и предоставление лицензий).

• Проведение конкурсов на замещение вакантной должности членов Нацсовета будет ограничено сроком в 85 дней, чтобы избежать затягивания процедуры.

В ходе заседания нардепы выдвигали ряд критических замечаний к законопроекту.

Например, в “Европейской Солидарности” отмечали, что документ содержит ряд неприемлемых норм: пакетное голосование за всех членов Нацсовета; сохраняется и ужесточается норма о возможности президента и Парламента отправить в отставку весь состав Нацсовета, “признав неудовлетворительным его отчет”; за Нацсоветом закрепляются “слишком произвольные возможности для проверок лицензиатов”, что может спровоцировать злоупотребления.

Во фракции “Голоса” также критиковали пакетное (а не рейтинговое поименное) голосование. Кроме того, критике подверглось предоставление возможности выдвигать кандидатуры общественным объединениям и творческим союзам.