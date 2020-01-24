Народных депутатов от фракции "Европейской солидарности" не пускают в Государственный бюро расследований. Они вызвали полицию.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, нардепы пришли к ГБР, чтобы заявить руководству ведомства о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката беглого президента Виктора Януковича Александра Бабикова, а также передать письма от семей “Небесной сотни”.

Однако охрана ведомства препятствует депутатам пройти в помещение ГБР.

“Статья 17 закона “О статусе народного депутата” предусматривает, что народный депутат Украины имеет право беспрепятственно попадать на территорию государственных учреждений, предприятий и организаций, и должен быть безотлагательно принят его руководителем”, – подчеркнул нардеп Ростислав Павленко.

Он добавил, что Конституционный суд четко определил, что никакие препятствия – ни решетка, ни какие-то другие разрешения, ни другие документы, кроме удостоверения народного депутата, не должны быть препятствием для того, чтобы депутат попал в государственное учреждение и был немедленно принят руководителем.

“Но пока, как видим, с обоими пунктами проблема, нет допуска народного депутата, и нет никакого понимания кто эти люди, которые не пускают – они отказываются представиться, назвать свою должность или любую другую идентификацию”, – сказал депутат.

После нескольких попыток получить объяснения от охраны ГБР, нардепы вызвали полицию. Правоохранители, приехавшие на вызов более чем через час, прошли к охране, пообщались с ними и предложили депутатам написать заявление.

Нардепы пытаются дозвониться в приемную руководительницы ГБР Ирины Венедиктовой, но там не поднимают трубку. Они также пожаловались на эту ситуацию спикеру Парламента Дмитрию Разумкова, который после первого разговора, выключил телефон.

Нардеп Ирина Геращенко отметила, что они сейчас поедут к Разумкову и “не оставят этого просто так”.