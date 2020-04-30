Об этом сказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент #Букв.
“Относительно исключения из фракции – это вопрос дискуссионный. Мы не будем этого делать потому, что не хотим давать им козыри”, – сказал Арахамия.
Глава фракции добавил, что нардепы, которые подали 16 тысяч поправок к законопроекту о банках, заблокировали его рассмотрение. Этим они провоцируют исключение из фракции, чтобы развалить монобольшинство.
“Они блокируют (инициативы – ред.), а мы разблокируем. Это нормальный процесс, политическая борьба, как снаружи, так и изнутри”, – сказал Арахамия.
- Верховная Рада Украины поддержала применения специальной процедуры при рассмотрении “антиколомойского” проекта закона (о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам).
- Ранее Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам.
- 16 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в регламент, чтобы ускорить принятие “антиколомойского” проекта закона во втором чтении. Впоследствии его подписал президент Владимир Зеленский.