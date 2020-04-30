Народных депутатов из фракции "Слуги народа", что подали более 16 000 поправок к "антиколомойскому" закону, не исключат из фракции.

Об этом сказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент #Букв.

“Относительно исключения из фракции – это вопрос дискуссионный. Мы не будем этого делать потому, что не хотим давать им козыри”, – сказал Арахамия.

Глава фракции добавил, что нардепы, которые подали 16 тысяч поправок к законопроекту о банках, заблокировали его рассмотрение. Этим они провоцируют исключение из фракции, чтобы развалить монобольшинство.

“Они блокируют (инициативы – ред.), а мы разблокируем. Это нормальный процесс, политическая борьба, как снаружи, так и изнутри”, – сказал Арахамия.