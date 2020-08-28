Об этом нардеп сообщил в Facebook.
“Мне подожгли машину, это п***ец”, — написал он.
Также нардеп опубликовал фото пожара и видео, на котором видно, как спасатели тушат горящее авто.
Заметим, что в декларации за 2019, которую подал нардеп, указано, что он имеет в собственности три автомобиля: BMW 220D (2014 г.в.), Ford Capri (1980) и AUDI R8 (2008).
Какой именно автомобиль нардепа был подожжен и при каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно.
Впоследствии нардеп сообщил, что свидетели слышали громкий взрыв на месте происшествия.
“Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это ни сделал, я вас найду, вы рано радуетесь”, — заявил нардеп.
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