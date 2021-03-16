Народному депутату от "Европейской Солидарности" Владимиру Арьеву полицейские вынесли предупреждение за то, что он сигналил кортежу, который проезжал мимо.

Об этом нардеп рассказал на своей странице в Facebook.

Нардеп начал трансляцию, когда к его авто уже подошли полицейские. На видео он объяснил, что это произошло после того, как он посигналил кортежу, состоявшему из 22 автомобилей.

По словам Арьева, таким образом он хотел выразить свой протест из-за того, что Зеленский, нарушая свои обещания, продолжает пользоваться кортежем.

Рассказ об этом кивками головой подтверждал и полицейский. Однако в середине разговора полицейский стал заявлять, что это был кортеж не президента. Сказать, какое официальное лицо сопровождали два десятка авто, полицейский отказался. #Буквы выясняют, чьим мог быть указанный кортеж.

В конце концов полицейские выписали нардепу предупреждения по ст. 125 КУоАП “Другие нарушения правил дорожного движения”, обозначив, что сигнализируя без надобности он нарушил п. 9.5 ПДД.

Заметим, что официальных визитов в Украину на вечер 15 марта анонсировано не было. В то же время визит на 16 марта анонсировал глава МИД Словении Анже Логар. Правда, в анонсе было немало ошибок в имени и фамилии его украинского коллеги Дмитрия Кулебы.

Зеленский и кортежи

Во время второго тура президентских выборов Владимир Зеленский заявлял: “Чтобы не было никаких там кортежей. Я хочу избавиться в целом от кортежей”.

В июле 2019 он также опубликовал пост в Facebook, в котором отмечал: “В последнее время в соцсетях много “измены” на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента дорогами Украины едет два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает “мигалок” и др. Видимо, поэтому фейсбук-сообществе долго изучить вопрос. Президент – такой же участник движения, как и все“.

11 июня представители СМИ сняли на видео длинный кортеж президента Украины Владимира Зеленского, который сопровождал его во время поездки в Черниговскую область.

В августе прошлого года пользователей соцсетей возмутил большой кортеж президента Владимира Зеленского и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. На опубликованном видео можно увидеть полностью перекрытое одно направление дороги по ул. Елены Телиги в Киеве, по которому едет большое количество спецавтомобилей полиции и Управления госохраны. Одни пользователи насчитали 23 автомобиля, а кто-то и 26 авто.

Позднее Зеленский заявил, что “кортежа не будет”, а также напомнил, что обещал не перекрывать дороги.