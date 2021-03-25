Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату за уклонение от уплаты налогов более чем 97 млн гривен.

Об этом она сообщила на своей Facebook-странице.

“По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украина)”, – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в поселке Петропавловская Борщаговка и поселке Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом регистрацию в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил.

После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций.

Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн.

Генпрокурор не называет имя подозреваемого нардепа, однако как сообщили информагентству “Интерфакс-Украина” источники в правоохранительных органах, речь идет о нардепе группы “За майбутне” Викторе Мьялике.