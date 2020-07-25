Народные депутаты Александр Дубинский и Антон Яценко часто превышают скорость на дорогах, и не платят за нарушения штрафы.

Об этом заявили журналисты BIHUS info.

Журналисты отследили, сколько штрафов за нарушение скоростного режима есть у народных избранников, а также – сколько из них те уже оплатили. Данные были взяты из реестра нарушений на сайте МВД.

Как правило, “слуга народа” Дубинский пользуется двумя автомобилями: Mercedes-Benz G 55 и Toyota Land Cruiser 200. Журналисты нашли два штрафа, которые Дубинский должен был заплатить за превышение скорости, будучи за рулем Mercedes: в начале июня и в начале июля.

На Land Cruiser у Дубинского девять штрафов.

В расследовании сказано, что в конкретных случаях за рулем был не водитель нардепа, который мог нарушить скорость, а сам Дубинский. Об этом свидетельствуют фото и видео с камер. К примеру, на дороге, где разрешена скорость 50 км/час, нардеп ехал 114 км/час.

Согласно реестру, на сайте МВД, Дубинский оплатил только один штраф.

Вторым героем программы был нардеп Антон Яценко, представитель депутатской группы “За майбутнє”. Журналисты нашли информацию о том, что в 2012 году Яценко мог быть причастен к смертельному ДТП, но сам политик это опровергает.

Журналисты установили, что с 1 июня, как только была введена фотофиксация нарушений ПДД, Яценко позволял себе ездить со скоростью 165 км/час при разрешенных, к примеру, 60 км/час.

Было зафиксировано 60 таких нарушений, при том, что фиксация работает только 50 дней. Как правило, нардеп превышал разрешенную скорость в три раза.

Из 60 выписанных штрафов Яценко не оплатил ни одного.

Ранее издание “ЗеБабель” сообщило, что Дубинский снимал проморолик для своей предвыборной кампании на столичном Южном мосту, чем спровоцировал автопробку. По середине проезжей части со съемочной командой стал его зеленый внедорожник Mercedes-Benz G Class, а сам Дубинский пересел на велосипед. После этой публикации Дубинский пригрозил главному редактору интернет-издания “ЗеБабель” Екатерине Каберник “отшлепать трусами по лицу”.