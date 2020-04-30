Народные депутаты, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследований нападений на активистов Екатерину Гандзюк и Сергея Стерненко, готовы пойти на силовой привод свидетелей на заседание ВСК.

Об этом говорится в материале #Букв “Дело Гандзюк. Почему активисты пикетируют Венедиктову, а ВСК хочет ее допросить”.

Так, 29 апреля глава Офиса Генерального прокурора Ирина Венедиктова не пришла на заседание временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистов, так как ей не обеспечили безопасность.

Стоит отметить, что представители парламентской Временной следственной комиссии пригласили Ирину Венедиктову и Ивана Баканова на свое заседание, которое должно состояться 30 апреля в 17:00.

На этом же заседании в качестве свидетелей должны заслушать процессуальных руководителей в деле Екатерины Гандзюк. А в случае их неявки депутаты обещали использовать новые полномочия депутатских следственных комиссий и силой доставить свидетелей на заседание ВСК. Также перспектива фактического допроса депутатской следственной комиссией может грозить и самой Венедиктовой.

“Есть интервью Трепака, где он говорит, что председатель ОГПУ совершала на него давление (речь идет о требовании объявить подозрение активисту Сергею Стерненко в умышленном убийстве – ред.). И есть протокол, в котором прокуроры этот факт зафиксировали. Мы обратились в Офис Генпрокурора, чтобы они эту информацию подтвердили или опровергли и предоставили нам копию этого протокола. На что в ОГПУ сказали, что им нужно еще 30 дней, чтобы предоставить нам документы. Однако если господин Трепак подтвердит эту информацию под протокол, если мы увидим документы из Офиса Генпрокурора, то мы будем уже в качестве свидетеля для дачи объяснений вызвать и госпожу Венедиктову”, – заявил в комментарии #Буквам председатель ВСК по делу Гандзюк, депутат от фракции “Слуги народа” Игорь Василив.

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возмущена тем фактом, что под ее домом правозащитники устроили акцию протеста, обвиняя ее в “сливе” дела Екатерины Гандзюк.

Она сказала, что уже начался процесс ознакомления с материалами следствия.

Напомним, в декабре 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Гандзюк. Впоследствии подозрения объявили трем лицам.

Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение 11 февраля 2019 года. Также подозрение было объявлено Игорю Павловскому — помощнику депутата от БПП Николая Паламарчука. В мае 2019 года суд отпустил его из СИЗО.

4 февраля 2019 года стало известно, что правоохранительные органы Украины заочно сообщили о подозрении Алексею Левину — помощнику депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе областного совета Владиславу Мангеру. Отмечалось, что Левин выехал за границу, его объявили в международный розыск. Он был задержан на территории Болгарии в январе 2020 года и впоследствии арестован на 40 суток. 22 февраля суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать Левина в Украину. 16 марта он был экстрадирован.