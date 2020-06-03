Верховная Рада Украины приняла законопроект, который обязывает участников дорожного движения использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2696 проголосовали 264 народных избранника.

Он направлен на “обеспечение безопасности водителей и пассажиров, находящихся в темное время суток на проезжей части дороги вне транспортного средства, благодаря использованию одежды, на которую нанесены светоотражающие элементы (лента, наклейка, жилет), уменьшение количества аварий с участием водителей и пассажиров”.

Согласно законопроекту:

• Должностные лица, ответственные за строительство, реконструкцию, ремонт, эксплуатацию и обустройство автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, мостов и путепроводов должны обеспечивать работников, выполняющих такие работы, специальными жилетами со светоотражающими элементами.

• Водители и пассажиры мотоциклов должны быть в мотошлемах со светоотражающими элементами.

• Водители всех транспортных средств в темное время суток и при плохой видимости будут обязаны находиться на проезжей части вне своего транспорта в специальном жилете со светоотражающими элементами. Это же касается их пассажиров (если они находятся на проезжей части).

• Для велосипедистов и погонщиков животных предлагается установить обязательство использовать светоотражающие элементы (ленты, жилеты, наклейки).

В статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагается прописать, что за нарушение правил пользования специальными жилетами с светоотражающими элементами вводится штраф в размере 510 гривен. Также повышается размер штрафа за нарушение водителем правил пользования ремнями безопасности, мотошлемами с трех до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (с 51 до 510 гривен).

Как объяснил один из соавторов законопроекта, народный депутат от “Слуги народа” Александр Бакумов во время представления документа, обязательным использование светоотражающих элементов водителями и пассажирами будет за пределами населенных пунктов.

“Использование таких светоотражающих элементов водителями и пассажирами будет применяться вне населенных пунктов, именно на магистралях и трассах. Например, когда автомобиль поломался и стоит на магистрали, где большое скопление автотранспортных средств, которые двигаются с большой скоростью. И потенциально есть угроза жизни и здоровью людей, которые находятся за пределами транспортного средства”, – заявил он.