Народные депутаты написали обращение к директору компании "ДТЭК Энерго" Дмитрию Сахаруку с требованием предоставить отчет финансового результата хоздеятельности предприятия.

Об этом рассказывают #Буквы.

В обращении отмечается, что “финансовый результат энергетической компании “ДТЭК Энерго” в первом квартале 2020 года составил 7,5 миллиардов чистого убытка.

“При этом в последнее время прибыль “ДТЭК Энерго” активно росла благодаря использованию схемы “Роттердам +”, большей разницы между себестоимостью кВт/ч и установленными тарифами для населения, введению “зеленого тарифа” и монопольному положению в отдельных регионах Украины”, – говорится в обращении.