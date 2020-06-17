Об этом рассказывают #Буквы.
В обращении отмечается, что “финансовый результат энергетической компании “ДТЭК Энерго” в первом квартале 2020 года составил 7,5 миллиардов чистого убытка.
“При этом в последнее время прибыль “ДТЭК Энерго” активно росла благодаря использованию схемы “Роттердам +”, большей разницы между себестоимостью кВт/ч и установленными тарифами для населения, введению “зеленого тарифа” и монопольному положению в отдельных регионах Украины”, – говорится в обращении.
- Ранее сообщалось, что после жалоб ДТЭК на кризис лояльная ему и.о. министра остановила три блока атомных электростанций, что расчистит рынок для электрогенерации Ахметова.
- Нардеп 8 созыва Виктория Войцицкая заявила, что тарифная комиссия (НКРЭКУ) подняла цены на электроэнергию, чтобы олигарх Ринат Ахметов “продавал дороже”.