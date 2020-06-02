Верховная Рада приняла сегодня в первом чтении законопроект, который предусматривает отсрочку противопожарных проверок для застрахованного бизнеса (на срок действия договора страхования).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3361 проголосовали 264 нардепа.

Согласно пояснительной записке, за последние 10 лет в Украине зарегистрировано более 730 тыс. пожаров (в среднем свыше 73 тыс. случаев в год).

Убытки от таких катастроф и аварий требуют компенсации в виде выплат пострадавшим, выделения средств для ликвидации последствий, возмещения ущерба.

“В каждом случае основное бремя ложится на органы власти, и, соответственно, на бюджет… Взыскать убытки с непосредственных виновников часто становится невозможным из-за отсутствия средств, судебных разбирательств и даже искусственного банкротства”, – говорится в записке.

Отмечается, что в европейских странах практикуется страхование ответственности бизнеса, который эксплуатирует объекты, где потенциально может возникнуть аварийная ситуация (в том числе пожары). Страхование является гарантией того, что пострадавшим будет возмещен ущерб.

В Украине же предотвращение аварийных ситуаций базируется на проведении проверок, что “негативно сказывается на ведении бизнеса, создает почву для коррупционных действий”, а также не дает гарантий получения пострадавшими компенсаций.

Нардепы предлагают:

• внедрить условие, что если субъекты хозяйствования со средней и/или незначительной степенью риска заключат договор страхования своей ответственности перед третьими лицами (которые могут пострадать от их деятельности), проведение плановых проверок откладывается на срок до 6 – 10 лет (на срок действия договора страхования ответственности);

• для субъектов хозяйствования со средней степенью риска отсутствие плановых проверок может быть не более 6 лет подряд, а для субъектов хозяйствования с незначительной степенью риска – не более 10 лет;

• в случае наступления аварии или пожара, страховщик должен выплатить компенсацию пострадавшим;

• договор страхования ответственности заключается согласно заявлению субъекта хозяйствования, на основании акта оценки территории и/или объекта недвижимости на соответствие требованиям техногенной и пожарной безопасности.

Данные правила не будут действовать для предприятий, учреждений, организаций государственной и коммунальной формы собственности, объектов повышенной опасности, включая пожароопасные объекты и объекты, хозяйственная деятельность на которых может привести к авариям экологического и санитарно-эпидемиологического характера.