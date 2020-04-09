Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании, сообщается на сайте ВР.
“Члены комитета рассмотрели проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины №3105. Один из авторов законопроекта, народный депутат Максим Павлюк отметил, что этим проектом предполагается внести изменения в некоторые законодательные акты в части усиления правоохранительных функций Национальной гвардии, а именно: относительно составления протоколов об административных правонарушениях, предоставление права проводить личный досмотр, досмотр вещей и т.д.”, – говорится в сообщении.
Во время обсуждения народные депутаты рекомендовали принять законопроект за основу и предлагали уменьшить срок подготовки ко второму чтению.
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