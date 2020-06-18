Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, который запрещает открывать производства о банкротстве юридических лиц-должников на период карантина, установленного в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3322 проголосовали 307 народных депутатов.

Документ на период действия карантина вводит механизм, который позволит уберечь от банкротства предприятия, что по объективным причинам не могут выполнять свои обязательства перед кредиторами.

Изменения вносятся в Кодексе Украины о процедурах банкротства.

Согласно законопроекту, на период действия карантина и в течение 90 дней со дня его отмены:

1. Не допускается открытие производств по делам о банкротстве должников – юридических лиц по заявлению кредиторов (по требованиям к должнику, что возникли с 12 марта 2020 года).

2. Продлевается срок подачи заявления об открытии производства по делу о банкротстве, если должник докажет, что не мог в течение месяца обратиться с заявлением об открытии дела из-за коронавируса или карантина.

3. Комитет кредиторов и обеспеченный кредитор (в отношении имущества, которое является предметом обеспечения) могут принять решение о приостановлении проведения аукционов по продаже имущества должника. Расходы по сохранению и содержанию имущества банкрота и все риски потери имущества или уменьшения его стоимости несут кредиторы, которые приняли такое решение.

4. Приостанавливается начисление процентов на обязательства должника перед кредиторами. Речь идет об обязательствах, которые реструктуризированы планом санации или реструктуризации долгов. Штрафные санкции за невыполнение должником таких обязательств не начисляются. Просроченные обязательства, предусмотренные планом санации или реструктуризации долгов, подлежат рассрочке на срок выполнения такого плана.

Также предусмотрено, что комитет кредиторов сможет проводить собрание в режиме онлайн или путем опроса. Арбитражных управляющих освободят от ответственности, если они не могли выполнять свои обязанности из-за карантина.