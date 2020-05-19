Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее предложение, озвученное спикеров ВР Дмитрием Разумковым, поддержали 324 нардепа.

Так, во вторник и четверг нардепы будут работать с 10:00 утра до 12:00 дня. После этого будет полчаса перерыва, а далее работа продолжится с 12:30 до 15:00.

При этом в среду и пятницу депутаты будут работать как обычно – с 10:00 до 14:00.

“Было озвучено предложение глав нескольких депутатских фракций и групп относительно изменения режима работы Верховной Рады Украины. Это сокращает режим работы в общем на три часа, а фактически уменьшает время нашей работы на час”, – отметил Разумков.

“Был предложен следующий график работы: начинаем заседания в 10:00 – до 12:00. После этого с 12:00 до 12:30 – перерыв. И с 12:30 до 15:00 мы продолжаем нашу работу. Во вторник и четверг”, – добавил он.

Это предложение поддержали народные избранники.

Как объяснил глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия, изменение графика вызвано необходимостью дезинфекции помещений.

Ранее во вторник и четверг Верховная Рада работала по следующему графику: с 10:00 до 12:00, полчаса перерыва. В дальнейшем заседание продлевалось с 12:30 до 14:00. Также проводились вечерние заседания с 16:00 до 18:00.