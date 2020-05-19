Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Соответствующее предложение, озвученное спикеров ВР Дмитрием Разумковым, поддержали 324 нардепа.
Так, во вторник и четверг нардепы будут работать с 10:00 утра до 12:00 дня. После этого будет полчаса перерыва, а далее работа продолжится с 12:30 до 15:00.
При этом в среду и пятницу депутаты будут работать как обычно – с 10:00 до 14:00.
“Было озвучено предложение глав нескольких депутатских фракций и групп относительно изменения режима работы Верховной Рады Украины. Это сокращает режим работы в общем на три часа, а фактически уменьшает время нашей работы на час”, – отметил Разумков.
“Был предложен следующий график работы: начинаем заседания в 10:00 – до 12:00. После этого с 12:00 до 12:30 – перерыв. И с 12:30 до 15:00 мы продолжаем нашу работу. Во вторник и четверг”, – добавил он.
Это предложение поддержали народные избранники.
Как объяснил глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия, изменение графика вызвано необходимостью дезинфекции помещений.
Ранее во вторник и четверг Верховная Рада работала по следующему графику: с 10:00 до 12:00, полчаса перерыва. В дальнейшем заседание продлевалось с 12:30 до 14:00. Также проводились вечерние заседания с 16:00 до 18:00.
- 13 мая Верховная Рада Украины проголосовала за возобновление календарного режима работы и пленарных заседаний с 18 мая.
- Журналистов в ближайшее время не будут пускать в ложу прессы в зале Парламента и в кулуары.
- На этой неделе парламентарии планируют рассмотреть законопроекты по вопросам гражданства, изменения в Земельный кодекс, а также относительно усовершенствования пенсионного обеспечения.