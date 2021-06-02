Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 4634 проголосували 302 народні обранці.

Під службовою недбалістю розуміється “невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них”.

Як зазначається в пояснювальній записці, наразі в Кримінальному кодексі України (стаття 367) передбачена відповідальність лише за службову недбалість, що “спричинила істотну шкоду правам, свободам та інтересам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб”.

Тобто кримінальна відповідальність за службову недбалість у зазначених випадках може застосовуватися лише у разі заподіяння матеріальних збитків.

У разі ж смерті людини інцидент доведеться кваліфікувати за іншою статтею КК України.

Підтриманим сьогодні законопроєктом пропонується доповнити статтю 367 Кримінального кодексу й прописати в ній відповідальність за службову недбалість, якщо вона спричинила смерть людини.

Нардепи пропонують запровадити покарання за такий вид службової недбалості у вигляді:

позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 2000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 – 85 000 грн) або без такого.