Об этом сообщил #Буквам источник в руководстве ВР.

“Да, этот вариант рассматривается. И, скорее всего, он будет наиболее приемлемым”, – отметил источник.

Ранее народный депутат от “Европейской Солидарности” Яна Зинкевич выложила фото подготовки заседания во дворе.

Еще один альтернативный вариант для проведения заседания – стадион.

Юрист, бывший член Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера в комментарии #Буквам сообщил, что не видит ничего незаконного в такой форме собрания.

“Если анализировать Конституцию и решения Конституционного суда, то надо обратить внимание на положения статей 84, 91 Конституции, где говорится о том, что Верховная Рада работает сессионно, народные депутаты голосуют лично, решения принимаются большинством от конституционного состава, и на статью 82, где говорится о полномочности ВР. Есть немало решений КС, которые указывают на то, что заседание Верховной Рады – это собрание депутатов”, – объяснил Магера.

“Поэтому любые попытки проводить заседания методами видеосвязи или конференцсвязи – это точно не согласуется с Конституцией”, – подчеркнул юрист.

В то же время он отметил, что не разделяет точку зрения, что Верховная Рада – это здание.

“Это орган власти, абстрактная вещь, а не здание. По обычаю, заседания проводят в доме по адресу Грушевского, 5, но мы знаем, что дважды заседания проводились за его пределами – раз в Украинском доме, когда увольняли Ткаченко с должности спикера, и торжественное собрание по случаю инаугурации Кучмы во дворце “Украина”, – напомнил Магера.

“Может ли Парламент проводить заседания во дворе Верховной Рады? Я не вижу для этого проблем. Так же, как и для того, чтобы они могли это сделать на стадионе, в театре или цирке – это исключительно позиция самих депутатов. Главное, чтобы их решения были верифицированы”, – подытожил юрист.